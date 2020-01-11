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СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк из клиники - что известно

Как утверждают российские СМИ, решение выписать Анастасию Заворотнюк принял ее супруг

суббота, 11 января 2020, 17:28
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Актрису Анастасию Заворотнюк, которая по утверждениям российских изданий, борется с раком головного мозга, якобы выписали из клиники. Об этом 11 января пишут местные СМИ, традиционно ссылаясь на "личные источники".

По утверждениям некоторых изданий, решение выписать звезду сериала "Моя прекрасная няня" принял ее супруг Петр Чернышов. Причиной такого решения якобы стала бессмысленность лечения. При этом семья и представители Заворотнюк по-прежнему не комментируют слухи вокруг здоровья актрисы.

Анастасия Заворотнюк и ее муж Петр Чернышов

Ряд источников также заявили, что вскоре Анастасия Заворотнюк продолжит лечение в США. И якобы именно поэтому была выписана из клиники в Москве. При этом подтверждения этой информации также нет.

  • Напомним, с сентября прошлого года актриса Анастасия Заворотнюк находится под присмотром врачей в одной из клиник Москвы. Подтверждением этой информации стало пребывание в этом же медучреждении ее родственников. Несмотря на отсутствие официальной информации, СМИ приписывают знаменитости рак головного мозга.
  • За время лечения актрисы местная пресса по меньшей мере несколько раз меняла свои "диагнозы" и предсказания относительно судьбы Заворотнюк. В свою очередь, ее родственники и коллеги уже неоднократно просили общественность не спекулировать на здоровье их члена семьи.

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