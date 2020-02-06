На известной картине Леонардо да Винчи обнаружили скрытый рисунок: фото

На картине Леонардо да Винчи "Мадонна в скалах" под слоем краски с помощью рентгена обнаружили эскиз рисунка.

Об этом сообщает Livescience.

Сканирование картины с использованием техники, называемой макро-рентгеновской флуоресценцией (MA-XRF), а также нового алгоритма интерпретации данных, выявило голову и крылья невидимого младенца Иисуса.





"Это было все равно что искать иголку в стоге сена, но такое прекрасное ощущение, что крылья и голова наконец-то раскрыты", - рассказал о своем открытии профессор Императорского колледжа Лондона Луиджи Драготти.

Ключевым элементом, который помог раскрыть эскизы, был цинк. Оригинальный эскиз да Винчи был нарисован с применением краски, в состав которой он входил.

"Раньше мы получали очень слабые сигналы от цинка в картине из-за его наложения на другие элементы, но алгоритм дал нам больше уверенности в сигналах", - сказала исследователь из Национальной галереи Кэтрин Хиггитт.

Непонятно, почему да Винчи скрыл свой оригинальный набросок.

Как сообщал "Апостроф", ученые Калифорнийского университета создали 3D-модель картины "Спаситель мира" Леонардо да Винчи и раскрыли тайну, которая долгое время вызывала вопросы у искусствоведов.

Ранее с помощью нейросети показали, как выглядела бы знаменитая "Мона Лиза" в детстве.