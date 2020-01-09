Ученые разгадали тайну самой дорогой в истории картины да Винчи

Ученые Калифорнийского университета (США) создали 3D-модель картины "Спаситель мира" кисти Леонардо да Винчи и раскрыли тайну, которая долгое время вызывала вопросы у искусствоведов.

Об этом сообщает MIT Technology Review.

Внимание исследователей привлекла одна из важнейших деталей картины – прозрачный шар в руке у Христа, который символизирует мироздание. Он почти не искажает пространство позади себя, при том что знания Леонардо в сфере оптики известны.

С помощью компьютерной графики исследователи выяснили, что предмет на картине — это полая сфера диаметром 6,8 сантиметра из стекла толщиной не более 1,3 миллиметра. Шар расположен на расстоянии 25 сантиметров от тела Христа.

Два года назад американский биограф Уолтер Айзексон в работе, посвященной да Винчи, выразил мнение, что художник пытался наделить Христа и его шар "чудесными свойствами", отметив, что если бы он точно передал искажения, то ладонь позади сферы была бы уменьшенной или увеличенной.

Картина "Спаситель мира" долгое время считалась утраченной. В 2017 году ее продали на аукционе за 450 миллионов долларов, полотно стало самым дорогим произведением искусства в истории. Сейчас оно находится в частной коллекции.

Как ранее сообщал "Апостроф", нейросеть показала персонажа знаменитой картины"Мона Лиза" Леонардо да Винчи в детстве.