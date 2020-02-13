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В вышиванке и венке: американка поразила сеть исполнением популярной украинской песни, видео

четверг, 13 февраля 2020, 20:30
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Американская певица из Нью-Йорка Анджели Роуз спела украинскую песню "Два кольори".

Видео опубликовал ресурс "Голос Америки".

Роуз научилась петь у матери Уитни Хьюстон. Сейчас она работает постановщиком музыкального шоу в украинском ресторане "Роял Пассаж" в Филадельфии.

На видео она в украинском народном костюме душевно спела на украинском языке, чем поразила не только своих соотечественников, но и украинцев. Ролик с исполнением песни от Анджели разместили в сети.

Как сообщал "Апостроф", голливудская актриса Мила Йовович, которая родилась в Киеве и до сих пор умеет петь на украинском языке, выступила на вечеринке.

Также напомним, в сети активно обсуждали видеоклип, снятый на композицию украинской исполнительницы KAZKA под названием "Плакала". В нем российские правоохранители записали "безумно правдивую песню о жизни в России", пишут в сети.

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