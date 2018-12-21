В центре Киева авто сбило женщину на пешеходном переходе: видео

В пятницу, 21 декабря, в центре Киева водитель на пешеходном переходе сбил женщину.
Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
Авария произошла по адресу улица Антоновича, 50. Водитель машины марки Opel сбил женщину, которая переходила дорогу в положенном для этого месте.
"Жива, более-менее обошлось", - говорится в сообщении о состоянии здоровья пострадавшей.
На месте работают врачи скорой медицинской помощи и правоохранители. Последние устанавливают причины и детали происшествия.
Также в ресурсе отмечают, что движение транспорта по улице частично ограничено из-за случившегося ДТП, образовались пробки.
Как сообщал "Апостроф", 21 декабря на трассе Киев-Одесса из-за тумана и гололеда произошло крупное ДТП с участием более 10 машин.