В Киеве комбат поймал банду вокзальных воровок: фото

В четверг, 20 декабря, командир батальона Антон Сидоренко на киевском железнодорожном вокзале поймал группу воровок.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Полицейский приехал на вокзал за несколько часов до начала своей рабочей смены, чтобы проводить на поезд тещу. Но в толпе он заметил группу женщин из четырех человек, которые преследовали девушку с пиццей в руках. Потом Сидоренко увидел, как одна из женщин, которые шли позади, выхватила из сумки девушки кошелек. Комбат бросился вдогонку и поймал злоумышленниц, ему также на помощь подбежал один из охранников.

"Девушка, как позже оказалось, гражданка Израиля, имела в том кошельки денежные средства и документы. А завтра у нее самолет домой, который она, благодаря Антону, точно не пропустит", - говорится в сообщении.

На вызов прибыла следственно-оперативная группа, которой Антон рассказал ситуацию. Правоохранители приступили к оформлению происшествия.

Как сообщал "Апостроф", в столице правоохранители задержали группу квартирных воров с награбленным имуществоми большой суммой денег. А в сети опубликовали фотографии злоумышленников, которые под разными предлогами пытаются проникнуть в квартиры в Киеве. Также в сети появилось видео, как трое вооруженных молодчиков в масках ограбили автозаправку KLO в Днепровском районе столицы.