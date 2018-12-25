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На перекрестке в Киеве одновременно произошло три ДТП: видео

вторник, 25 декабря 2018, 14:19

25 декабря в Голосеевском районе столицы произошло сразу три аварии.

Об этом сообщает "Вартові еспресо" в Facebook.

"Киев. Голосеевский район. 3 ДТП на одном перекрестке одновременно", - говорится в сообщении.

Сначала столкнулись два автомобиля RangeRover. Затем у нескольких метрах от этой аварии микроавтобус догнал Daewoo Lanos.

В считанные минуты после этого, автомобиль KIA вылетел на встречную полосу и врезался в Toyota.

Также на видео видно, что вследствие аварий поврежден забор, ограждающий проезжую часть от тротуара.

Как сообщал "Апостроф", 24 декабря в Житомирской области произошло ДТП, в котором погиб человек, еще семеро, среди которых трое детей, госпитализированы в медицинские учреждения.

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