В сети показали фото "гениев парковки" на гололеде в Киеве

В сети разместили фото "героев парковки" в одном из дворов Киева.

Об этом написал в Telegram-чате dtp.kiev.ua пользователь Сергей.

"Стадный быдлоэффект. Первый гениальный паркож*п был на жиге. Додуматься просунуть ж*пу на гололеде с уклоном между бетонным блоком и торчащим швеллером это особый талант. Тут же появилось еще двое выдающихся автомобилиста уютно и загадочно выстроившихся на пути у "л*хов-пешеходов", - написал он и опубликовал фотографию.

Как сообщал "Апостроф", 24 декабря на Лукьяновке в столице водитель Toyota припарковался прямо посреди проезжей части, из-за чего на дороге образовалась пробка. Также в Киеве заметили очередного "героя парковки", который нарушил сразу два пункта ПДД. Ранее сообщалось, что в центре Киева отличился "герой парковки", который помешал проезду троллейбуса.