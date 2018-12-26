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В сети показали видео с ловкими воровками в центре Киева

среда, 26 декабря 2018, 23:52

В сети показали видео с камер наблюдения, которые засняли, как ловкие воровки обворовали мужчину в одном из кафетериев в центре Киева.

Видео было опубликовано в сообществе Facebook "Киев оперативный".

"Сегодня в одном из кафетериев Печерского района женщины профессионально украли кошелек у покупателя. Если Вам известны эти лица, пожалуйста, сообщите нам в личные сообщения", - написали админы.

На видео видно, как мужчина делает заказ у стойки, когда рядом с ним появляются две женщины. Одна из них, прикрывая руку шарфом, который намотан на сумку, смело вытягивает кошелек у мужчины и, проверив, что там есть деньги, уходит прочь. Вторая же женщина в это время следит за тем, не видит ли кто из зала за действиями ее подельницы.

При этом пользователи сети предположили, что соучастниками наглого ограбления могут быть и работники заведения, поскольку ограбление, фактически, происходит на их глазах, а воровка даже не пытается прятаться.

Также пользователи отметили, что в сети этих же мошенниц показывают уже не в первый раз.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали ловких мошенниц, "работающих" в Киеве.

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