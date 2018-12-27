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У машины оторвало багажник: опубликованы фото и видео жесткого ДТП с переворотом в Киеве

четверг, 27 декабря 2018, 07:18

В четверг, 27 декабря, в Киеве на Столичном шоссе произошла авария с участием автомобиля Audi A3 и грузовика DAF.

Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло около 0:30. В результате аварии Audi вылетел на отбойник, проехался по нему около пятидесяти метров и перевернулся на крышу.

По словам прибывших на место полицейских, водитель автомобиля Audi двигался по Столичному шоссе в сторону улицы Заболотного. В районе Корчеватого мужчина за рулем легковушки попытался обогнать тягач DAF с правой стороны, который двигался в крайней правой полосе. Audi на высокой скорости вылетел на отбойник правыми колесами и так проехал около пятидесяти метров.

У легковушки оторвало багажник и его содержимое начало высыпаться прямо на проезжую часть. Поравнявшись с грузовиком, Audi зацепил его левый бок, а затем перевернулся на крышу прямо перед тягачом.

После совершения ДТП, водитель легковушки выбежал из салона и скрылся с места аварии. Полицейским удалось обнаружить удостоверение владельца автомобиля. Мужчина по имени Максим недавно легализировал Audi. Ранее автомобиль был на европейской регистрации.

Позже, когда правоохранители уже оформляли ДТП, водитель легковушки вернулся. По словам полицейских, у мужчины были признаки алкогольного опьянения и он хотел решить вопрос "без протокола".

В результате аварии Audi получил серьезные повреждения. У машины вырвало багажник, а также сильно повреждена передняя часть, крыша и колеса. У грузовика поцарапан правый бок. На месте работали два экипажа патрульной полиции. Детали и виновника ДТП установит следствие.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом маршрутка с пассажирами попала в жесткое ДТП.

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Раздел: ОбществоКиев Тема:
Теги: Киев, ДТП, полиция

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