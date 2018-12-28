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DZIDZIO рассказал, как на него напали в Киеве: видео

пятница, 28 декабря 2018, 13:32

Популярный певец и актер Михаил Хома, лидер группы DZIDZIO, на которого напали в Киеве в пятницу, 28 декабря, рассказал в подробностях о ЧП.

Соответствующее видео опубликовал Информатор в Facebook.

Так, актер хотел помочь пожилому мужчине, но внезапно получил удар в лицо от неизвестного. Такой уже удар последовал и от второго нападавшего.

"Они увидели камеру и начали убегать. Сели в три машины – два джипы и Toyota Camry и уехали", - рассказал он.

Также он отметил, что хочет разобраться с этим делом до конца.

Напомним, нападение произошло вблизи радиокомпании "Тауэр" ("HIT FM"). На певца напали прямо посреди улицы.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Дзидзьо знает одного из тех, кто напал на него.

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