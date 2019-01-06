Влетел в отбойник: на мосту в Киеве произошло серьезное ДТП, фото

6 января вечером на Московском мосту водитель легковушки не справился с управлением и влетел в отбойник.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя соответствующие фото.

"Предварительно, в сторону Петровки, водитель легкового автомобиля в связи с погодными условиями, не справился с управлением и влетел в отбойник. Информации о пострадавших нет. На месте работает скорая помощь и патрульная полиция", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве нарушитель, находясь под воздействием наркотиков, устроил гонки с полицией и попал в аварию. Правоохранители остановили нарушителя, но он вместо того, чтобы предъявить документы, нажал педаль газа. В итоге, водитель Honda Accord не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой.

Ранее на Житомирской трассе под Киевом произошла тройная авария с участием полицейского автомобиля.