В Киеве пьяный водитель устроил масштабное ДТП и драку: фото с места ЧП

В понедельник, 7 января, в Киеве произошло тройное ДТП с участием троллейбуса, которое закончилось разборками и дракой.

Об этом сообщает dtp.kiev.uaв Facebook.

Уточняется, что авария произошла на улице Мельникова.

"Со слов свидетелей, один из участников аварии находится в алкогольном опьянении. Произошла драка. Три полосы перекрыты, объезд по тротуару. Подробности происшествия и детальная информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 7 января, в центре Киева столкнулись два авто, пассажирку вырезали спасатели.

Кроме того, 6 января возле села Ясенево в Бродовском районе на автодороге "Киев - Чоп" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб ребенок, еще семь человек получили травмы.