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Сильный пожар в многоэтажке Киева: появились новые фото и подробности ЧП

среда, 09 января 2019, 16:06

В результате пожара в жилом доме в Деснянском районе Киева, на проспекте Маяковского, 20, пострадал мужчина.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

В квартиру вынуждена была прорываться штурмовая группа пожарных в спецаппаратах. Отмечается, что причиной пожара стало то, что находящийся в квартире мужчина после употребления алкоголя курил в постели.

"Успели вытащить, в критическом состоянии в скорой", - сказано в сообщении.

Напомним, 18 декабря 2018 года в Деснянском районе Киева случился серьезный пожар на 5-этаже жилого дома. Как утверждали очевидцы, внутри квартиры находился ребенок-инвалид и две собаки. Всех удалось спасти.

Кроме того, как сообщал "Апостроф", 19 декабря в одной из школ в Дарницком районе Киева во время уроков начался пожар. Детей из учебного заведения эвакуировали.

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Раздел: ОбществоКиев Тема:
Теги: Киев, пожар

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