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В Киеве неадекваты за просто так избили прохожего: в сети показали фото "героев"

среда, 09 января 2019, 23:12

В Голосеевском районе Киева трое молодых парней без причины избили случайного прохожего.

Об инциденте сообщили в группе "Киев оперативный" в Facebook.

"3 молодых неадеквата избили просто так мужика. При этом сломали ему дорогостоящие очки для зрения (стоимостью около 200$) и сбежали. Очевидцы вызвали полицию и подсказали, где именно находятся беглецы", - сообщили в группе.

Как отмечается, впоследствии всех троих парней задержали. При обыске у них был обнаружен неизвестный белый порошок.

"Вызвали СОГ, пострадавший пишет заявление", - отметили в Facebook.

При этом пользователи потребовали наказать парней по всей строгости. Одни вспомнили, что в прошлом бандитов сажали на кол, другие же писали, что стоило поломать парням руки, а только тогда вызывать наряд полиции.

Также пользователи писали, что перевоспитает их только тюрьма.

Как сообщал "Апостроф", 3 января в Киеве неизвестные при поддержке полиции зверски избили соавтора "Мрии".

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