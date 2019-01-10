В Киеве дети забросали камнями трамвай, разбив стекло: опубликовано фото

В Киеве хулиганы разбили камнями стекло в трамвае.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Киев Life".

Инцидент произошел на в микрорайоне Борщаговка. Там дети забросали камнями трамвай и разбили стекло. С каким именно общественным транспортом произошел инцидент и были ли там пассажиры - неизвестно. Также нет данных где случилась ситуация.

"У детей в нашей время стали непостижимые уму развлечения. На Борщаговке школота забросала трамвай камнями, и разбила окно", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Ужгородской области неизвестные забрасывают электрички камнями. А в Киеве мужчина разбил окно в здании мэрии, его задержали правоохранители. Также в столице на улице Шептицкого очевидцы поймали вора, который среди бела дня ограбил автомобиль.