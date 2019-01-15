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​В сети показали фото элитного "подарка", который себе сделал крупный киевский чиновник

вторник, 15 января 2019, 08:37

В сети показали фото заместителя директора Департамента охраны здоровья КМДА Геннадия Лепского возле "подаренного себе" под елку и незадекларированного автомобиля Porsche, стоимостью в 2,6 млн грн.

Об этом написал в Facebook украинский предприниматель, общественный деятель и автогонщик Алексей Тамразов.

Снимки с приобретенной машиной Лепский разместил на страницах в соцсетях.

"И все бы хорошо, но Гена решил сам себе подарить новый "Порше" на Новый Год. И все бы ладно, но ведь Гена чиновник, и в год свиньи Гена решил насвинячить, разместив фото незадекларированной машины в Facebook и Instagram", – написал Тамразов.

По словам предпринимателя, Porsche был зарегистрирован на брата чиновника, который работает инженером. При этом, фотографии Лепского свидетельствуют о том, что автомобиль в действительности принадлежит ему.

"Сам себе на Новый год не подаришь, никто не подарит", – подписал мужчина один из снимков.

"Зря Гена не отобразил покупку автомобиля в декларации. Время то уже упущено", – резюмировал Тамразов.

Как сообщал "Апостроф", государство подарило заместителю председателя Службы безопасности Украины Виктору Кононенко квартиру за 6 миллионов гривен в пафосном жилом комплексе в самом центре Киева.

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