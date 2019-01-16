​Полиция ничего не видит: в сети показали фото обнаглевших "героев парковки" возле мэрии Киева

В сети показали наглых "героев парковки", припарковавших свои авто в неположенном месте – на тротуаре, под носом у КГГА.

Об этом сообщает КИЕВ LIFE в Telegram-канале.

"Тротуар возле КМДА выглядит совершенно не так, как он должен выглядеть. И где же полиция, где штрафы за парковку, где закон?", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото очередного "героя парковки" в центре Киева, который оставил автомобиль на пешеходном переходе.

Ранее "герой парковки" устроил гигантскую пробку на Подоле в Киеве. Также в Киеве заметили "героя парковки", который оставил свое транспортное средство на пешеходной зоне. Также в сети показали очередного "героя парковки" в Киеве - водитель BMW припарковал свой автомобиль на тротуаре, практически лишив пешеходов прохода вдоль забора. А возле станции метро "Дворец Спорта" водитель Infiniti решил припарковать свое авто на остановке общественного транспорта.