РУС. | УКР.

четверг, 17 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 января

16:11
Народный синоптик рассказал, когда в Украине ждать новой волны похолодания
16:09
Люди выпрыгивали из окон: фото и видео нового масштабного пожара в торговом центре в России
16:01
В Украине назвали 5 лучших военных разработок 2018 года: опубликованы фото
15:40
Нардепа Тимошенко исключили из фракции "Народного фронта"
15:38
Боевики ДНР-ЛНР понесли крупные потери с начала года: подробности боев с ВСУ
15:25
В Украине перехватила крупную "живую" контрабанду, сотни птенцов погибли: фото и видео
15:18
Крысу загнали в угол: названы две главные угрозы для Путина внутри России
15:15
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция женского спринта в Рупольдинге
15:03
В Польше приняли неожиданное решение по скандальному "антибандеровскому" закону
15:03
В России вынесли суровый приговор убийцам знаменитого олимпийского чемпиона
15:03
Усик удивил кардинальной сменой имиджа в день рождения: опубликовано фото
14:53
Сети разгневало заявление полиции по поводу зверского избиения в Киеве мужчины толпой подростков
Все новости

Сети разгневало заявление полиции по поводу зверского избиения в Киеве мужчины толпой подростков

четверг, 17 января 2019, 14:53

Киевская полиция занимается расследованием избиения мужчины возле ТЦ "Гулливер" и устанавливает личности пострадавшего и участников "драки".

Об этом говорится в заявлении отдела коммуникации полиции Киева.

"Официальных заявлений от него (пострадавшего, – прим. ред.) касательно избиения в органы столичной полиции не поступало", – отметили в полиции.

Следователи квалифицировали действия участников "драки" как хулиганство.

В сети с возмущением и гневом отнеслись к заявлению полиции. В первую очередь возмутились тому, что личности подростков, избивших мужчину установлены, найдены их аккаунты в социальных сетях. Более того, представители околофутбольных организаций уже сняли "воспитательное" видео, в котором заставили подростков (также, по всей видимости, причисляющих себя к движению ультрас) извиниться.

Кроме того, гнев пользователей вызвала квалификация дела как "хулиганство" и называние жестокого группового избиения "дракой".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве толпа подростков едва не до смерти избила мужчину без видимой на то причины. Как позже выяснилось, такие ситуации у ТЦ "Гулливер" с их участием повторялись и ранее. Подростки в своих никнеймах в соцсетях использовали цифры 1927 (год основания ФК "Динамо") и 1488 (кодовое обозначение нацистских слоганов).

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: