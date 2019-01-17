Сети разгневало заявление полиции по поводу зверского избиения в Киеве мужчины толпой подростков

Киевская полиция занимается расследованием избиения мужчины возле ТЦ "Гулливер" и устанавливает личности пострадавшего и участников "драки".

Об этом говорится в заявлении отдела коммуникации полиции Киева.

"Официальных заявлений от него (пострадавшего, – прим. ред.) касательно избиения в органы столичной полиции не поступало", – отметили в полиции.

Следователи квалифицировали действия участников "драки" как хулиганство.

В сети с возмущением и гневом отнеслись к заявлению полиции. В первую очередь возмутились тому, что личности подростков, избивших мужчину установлены, найдены их аккаунты в социальных сетях. Более того, представители околофутбольных организаций уже сняли "воспитательное" видео, в котором заставили подростков (также, по всей видимости, причисляющих себя к движению ультрас) извиниться.

Кроме того, гнев пользователей вызвала квалификация дела как "хулиганство" и называние жестокого группового избиения "дракой".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве толпа подростков едва не до смерти избила мужчину без видимой на то причины. Как позже выяснилось, такие ситуации у ТЦ "Гулливер" с их участием повторялись и ранее. Подростки в своих никнеймах в соцсетях использовали цифры 1927 (год основания ФК "Динамо") и 1488 (кодовое обозначение нацистских слоганов).