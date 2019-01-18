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В центре Киева колядники в костюмах поздравляли с праздником и пели песни: яркие видео и фото

пятница, 18 января 2019, 22:40

В пятницу, 18 января, в Сочельник Крещения группа молодых людей прошлась по центру Киева, поздравляя жителей с праздником песнями и колядками.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Праздничное настроение в столице дарили студенты Украинской академии лидерства из Полтавы. В честь Крещения группа молодежи в костюмах радовала жителей столицы колядками, народными песнями и вертепом. В Arena City подростки исполнили народную песню "Огірочки".

"Репертуар состоит из нескольких композиций: колядки, которую предложила одна из солисток, Кристина, народной песни "Огірочки", которую предложила другая солистка, Маша, и колядки "Христос ся рождається". По словам девушек, эти песни прекрасно сложились в одну общую картину выступления и дополняют друг друга. Изюминкой их коллектива также были образы. Каждый собирал себе наряд по крупицам, одалживая вещи у мам, бабушек, знакомых, чтобы создать классный костюм для выступлений", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 19 января отмечается великий церковный праздник - Крещение Господне, или Богоявление.

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