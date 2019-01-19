В Киеве пациент больницы убил соседа по палате: опубликованы фото

В Киеве пациент больницы убил соседа по палате костылями за то, что тот не давал ему спать.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в Соломенском районе столицы 17 января около 06:00. По данным врача больницы, где случилась трагедия, труп мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в одной из палат. Медики срвзу вызвали правоохранителей. Сотрудником полиции удалось установить, что ночью погибший якобы мешал криками другим пациентам уснуть. Один из соседей по палате подошел к мужчине и несколько раз ударил его костылем по голове, после чего лег спать.

В больнице полицейские обнаружили злоумышленника и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 44-летний уроженец Тернопольской области, который не имел постоянного места жительства и нигде не работал. По данному факту начато уголовное производство по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Преступнику грозит до десяти лет лишения свободы. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу, после которой установят точную причину смерти.

Как сообщал "Апостроф", полицейские разоблачили и задержали россиянина, который убил женщину и спрятал ее труп у себя в квартире в Харькове.