В Киеве произошел сильный пожар рядом с ТРЦ: фото и видео

В Киеве произошел масштабный пожар около популярного торгово-развлекательного центра Lavina.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Возгорание произошло в субботу днем, 19 января, в частном доме напротив ТРЦ. На место прибыли спасатели ГСЧС.

"Серьезный пожар в Киеве: Берковцы, напротив "Эпицентра" горит частный дом, спасатели вытащили из дыма ребенка, девочка, 5 лет, успели, в скорой, жить будет! На месте 3 машины ГСЧС и 12 спасателей", - написали в ресурсе dtp.kiev.ua.

Как ранее сообщал "Апостроф", в одном из сел Запорожского района произошел пожар в жилом доме, в котором погибли двое малолетних детей и мужчин, а мать детей от пережитого покончила с собой.