В Киеве люди выстроились в "живую цепь Соборности": впечатляющие фото и видео с земли и воздуха

Во вторник, 22 января, в Украине празднуют столетие Дня Соборности.

Праздник посвящен объединению 22 января 1919 года Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

В Киеве традиционно образовали живую цепь, растянув через Днепр государственный флаг. Фото и видео акции появились в сети.

Также праздничные мероприятия пройдут в центре Киева, в связи с чем было перекрыто движение всех видов транспорта, в том числе общественного.

Как сообщал "Апостроф", 18 января в центре Киева колядники в костюмах поздравляли с праздником Крещения и пели песни.