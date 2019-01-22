В центре Киева женщина чудом выжила после "ледяного" ЧП: фото и видео

В Киеве глыба льда со снегом упала с крыши здания на автомобиль.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook странице "Киев Оперативный".

Глыба льда пробила стеклянную панорамную крышу автомобиля насквозь: лед и стекло разлетелись по салону.

Как утверждает дочь владелицы автомобиля, ее мать чудом осталась жива. Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого, 10, в центре Киева.

"И это была только часть нависшего снежного карниза. Там по прежнему сохраняется большая вероятность обвала. Данный двор находится в самом центре и там очень оживленное движение и каждые пару минут проходят люди. На неоднократные обращения почистить крышу от снега, коммунальные службы не реагируют. Там, где стоял автомобиль, мог проходить человек", – пишет дочь потерпевшей.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 11 января в Харькове из-за снега обвалилась крыша торгового павильона на рынке возле станции метро "Имени Масельского".