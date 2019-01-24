Кровавое убийство в хостеле Киева: стали известны детали, фото и видео

Полиция Киева задержала подозреваемого в убийстве мужчины в хостеле.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

22 января в Киеве в хостеле по адресу улица Николая Кибальчича, 1 обнаружили окровавленный труп мужчины. Он был водителем маршрутки и отдыхал в общежитие для работников предприятия.

Следствие выяснило, что мужчину убил его коллега. В тот день двое водителей маршрутного такси распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними возник конфликт, который перерос в драку в общем коридоре. После этого они успокоились и легли спать, но один из них так и не проснулся. Обнаружив бездыханное тело коллеги, мужчина сбежал из общежития. 31-летнего жителя Кировоградской области задержали в соседнем дворе.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что пострадавший скончался от закрытой травмы живота. Полиция открыла уголовное дело по части 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение). Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в Харькове в районе Салтовки убили прапорщика Владимира Петрова, после чего отрезали голову от тела. Позже стало известно, что подозреваемые в страшном убийстве и каннибализме отец и сын Костюковы прожили вместе с изуродованным трупом почти неделю.