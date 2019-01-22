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В хостеле Киева нашли окровавленное тело водителя маршрутки: фото

вторник, 22 января 2019, 19:39

Во вторник, 22 января, в комнате одного из хостелов Киева обнаружили труп мужчины.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Тело нашли в хостеле по адресу улица Николая Кибальчича, 1 около 12:40. Окровавленный мужчина лежал в комнате двухэтажного здания.

По предварительной информации, мужчина работал водителем маршрутки. На прилегающей территории припаркованы автобусы, а в помещениях были обустроены комнаты для отдыха и ночевки.

"В ночь с 21 на 22 января компания водителей распивала спиртные напитки. Однако после сна мужчину обнаружили мертвым. Предварительно, тело находилось в полу сидячем положении, а лицо мужчины было окровавлено", - говорится в сообщении.

Точная причина смерти на данный момент неизвестна, единственное, правоохранители подтвердили, что на теле нет никаких явных повреждений. Погибшим оказался мужчина 1975 года рождения. Подробности инцидента выясняли следственно-оперативные группы Днепровского района и Главного Управления Национальной полиции. От чего умер мужчина - установит патологоанатом.

Как сообщал "Апостроф", 19 января в Киеве возле подвала многоэтажного жилого дома обнаружили окровавленный труп мужчины. А ранее полицейские разоблачили и задержали россиянина, который убил женщину и спрятал ее труп у себя в квартире в Харькове. Также в Киеве пациент больницы убил соседа по палате костылями за то, что тот не давал ему спать.

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