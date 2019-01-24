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В Киеве демонтируют "лицо" бывшего штаба партии Януковича: в сети скандалят

четверг, 24 января 2019, 21:06

В Киеве начались работы по демонтажу фасада кинотеатра "Зоряный", памятника модернизма и бывшего штаба "Партии регионов".

Об этом на своей странице в Facebook написал активист Тимофей Мартыненко-Кушлянский.

Активист раскритиковал проект реконструкции. По его словам, из-за демонтажа фасада пострадает исторически важное здание, поскольку "Зоряный" — одна из главных памяток модернизма в столице. По его словам обновление "убьет" дух места.

Согласно проекту, после реконструкции здание будет застекленным. А все работы планируют закончить 1 мая 2019 года.

Напомним, в 2006 году кинотеатр "Зоряный" потерял статус коммунального и стал частной собственностью. После этого в нем располагался штаб "Партии регионов".

Позже Киевсовет поддержал проект решения "О возвращении в коммунальную собственность" заведения.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве разгорелся громкий скандал из-за возможного закрытия кинотеатра "Киев".

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