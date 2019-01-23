​Сильный пожар в многоэтажке в центре Киева: спасатели назвали причину и опубликовали фото

Причиной пожара в многоэтажке в Печерском районе, который произошел 22 января вечером, стало возгорание электропроводки.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.
Известно, что возгорание в 24-этажном жилом доме на ул. Подвысоцкого, 4в, произошло в 21:11 вечера.
Занялась электропроводка с 1го по 11й этажи. Пожар через полтора часа был локализован. Сильно пострадали 7-8 этажа. Также наблюдалось сильное задымление с 11 по 22 этажи.
В ходе тушения из дома эвакуированы 43 человека, среди которых 4 ребенка. Еще 3 человека (женщину и двое детей) спасли с помощью пожарной автолестницы.
Полностью ликвидировали возгорание в 23:20. Жертв и пострадавших нет.
На месте работало 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 53 человека личного состава.
Причины пожара установит следствие.
Как сообщал "Апостроф", в Киеве в многоэтажном жилом доме огонь охватил одну из квартир.