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Жестокое избиение школьницы под Киевом: появилась реакция полиции

суббота, 26 января 2019, 12:09

Родители школьницы из села Вишенки Киевской области, которая избила ровесницу, привлечены к административной ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

Также по факту нанесения телесных повреждений 14-летней жительнице села Вишенки Бориспольского района открыто уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что с сообщением об избиении девочки неизвестным лицом к Бориспольской полиции обратился директор школы села Вишенки и попросил, чтобы прибыл наряд полиции.

"Работники ювенальной превенции установили, что между ученицами 9-х классов возник конфликт по распространению ложных слухов. Агрессивно настроенная девушка вызвала с урока 14-летнюю девушку и в коридоре начала ее бить ногами. Унижала нецензурной бранью, нанесла пощечины ладонью по лицу. Ссору заметила учительница школы и развела девушек по различным учебным классам", - сказано в сообщении.

Однако на этом конфликт между девушками не истек. После школы девушка собрала компанию учениц в свою поддержку и встретила на улице свою "жертву". При этом избиение было снято на видео.

Сейчас мать агрессивной ученицы привлечено к административной ответственности за буллинг. Девочка, которую избили, проходит судебно-медицинское обследование для установления степени нанесения телесных повреждений. По факту избиения ученицы продолжается досудебное расследование.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось новое видео инцидента.

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