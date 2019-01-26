Появилось новое видео расправы подростков над школьницей под Киевом

В сети появилось продолжение видео избиения школьницы в селе Вишеньки под Киевом.

Видеозапись опубликована на Instagram странице "dtp.kiev.ua".

"Девочка с 9 класса побила девочку с параллели. После уроков они собрались компанией и пошли бить ту девочку. Одна била, остальные смеялись и снимали это все. Приезжала полиция в школу, но ей ничего не сделали, она ходит и ржет по школе. Ей наплевать", – говорится в комментарии к видео.

На новом видео можно увидеть, как девочку, которая бьет другую школьницу, оттесняют от нее два парня.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Херсонской области одноклассники жестоко избили 12-летнего школьника. Пострадавшего госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой и травмой грудной клетки.