Скандал вокруг "антивоенной" выставки в Киеве: ветеран АТО указал на ключевой момент

В сети осудили и осудили работу студента-скульптора Спартака Хачанова, который выставил свою работу на выставку в Киеве.

Об этом сообщает ветеран АТО Максим Музыка на своей странице в Facebook.

"Выскажусь и я по поводу скандала с "работами" некого Спартака Хачанова и его конфликта с преподавателем Академии изобразительных искусств Володимир Харченко... Я очень хорошо понимаю и поддерживаю Владимира. Он мой побратим, с которым мы воевали вместе, и я понимаю, почему его задели слова "мытця", о том что мы не свою землю защищали, а "ху*ми мерялись", - написал он.

Также Музыка рассказал, почему работа Хачанова и его высказывания спровоцировали скандал.

"Когда ты хоронил своих друзей и смотрел в глаза их матерям, женам, детям, то относишься к войне совершенно иначе. Пусть этот горе-художник скажет сиротам, что их папа погиб потому что "ху*ми мерялся", а не потому что защищал Родину. И да, сейчас "художник" испугался и его риторика изменилась: "Вы не поняли мой творческий замысел! Я ж за мир! Я просто против военных парадов!". Но свой изначальный посыл он озвучил сразу, и я понимаю реакцию Доцента. Уважения к защитникам Украины в этой "инсталляции" нет ни малейшего", - написал ветеран АТО.

Напомним, молодой скульптор Спартак Хачанов оказался в эпицентре скандала. Студента НАОМА (Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры) отчислили за то, что он в своей инсталляции "Парад членов" сравнил армию с пенисами.

Как сообщал "Апостроф", в России разгорелся скандал вокруг видео с разъяренным на студентов директором института.