В Киеве пожилой мужчина выпал с шестого этажа: фото с места ЧП

В воскресенье, 27 января, в Деснянском районе Киева погиб мужчина, выпав с балкона.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Трагическое происшествие случилось около 5:30 по адресу улице Драйзера, 16. Там вблизи 16-этажного обнаружили тело пожилого мужчины без признаков жизни. Предварительно, он выпал с балкона собственной квартиры.

"Бездыханное тело обнаружил случайный прохожий. Он сообщил об этом продавцу ближайшего киоска, а женщина вызвала полицию. По словам патрульных, следов насильственной смерти на теле мужчины они не обнаружили. У погибшего были повреждения головы, характерные для падения с высоты. Предварительно, он выпал с балкона 6 этажа. Ему было около 60 лет, на нем были надеты домашние тапочки и халат", - говорится в сообщении.

На месте работали полицейские и следственно-оперативная группа. Они опросили жителей дома, которые сообщили, что погибший похож на их соседа с 6 этажа. Был ли это суицид или несчастный случай, а также личность мужчины устанавливают правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", 18 января в Киеве из окна 16-этажного дома выбросился молодой мужчина.