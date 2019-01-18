В Киеве мужчина прыгнул с 12 этажа жилого дома: опубликованы фото и видео

В пятницу, 18 января, в Киеве из окна 16-этажного дома выбросился молодой мужчина.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел около 17:35 по адресу улица Радужная, 16. Около жилого дома обнаружили тело мужчины, на вид которому было 35-40 лет. На место прибыли полиция и медики, которые констатировали смерть.

Как установили, мужчина выпрыгнул с окна на 12 этаже. Погибшим оказался Сташук Анатолий Васильевич 1988 года рождения, проживающий по этому же адресу. По словам матери, он страдал психическими расстройствами.

Как сообщал "Апостроф", 12 января в Киеве из 24 этажа жилого дома выпал парень. Смерть от падения наступила мгновенно. Погибшему было 34 года. А 9 января в Киеве обнаружили тело подростка, который, предварительно, совершил самоубийство после ссоры с родителями. Также в столице России Москве покончил жизнь самоубийством миллиардер и политик-соратник президента РФ Владимира Путина Валерий Воробьев.