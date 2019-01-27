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В центре Киеве толпа подростков ногами избила лежащего мужчину: видео 18+

воскресенье, 27 января 2019, 07:54

В центре Киева толпа подростков жестоко избила мужчину.

Об этом в Faceboook сообщает "Киев Оперативный".

Отмечается, что инцидент произошел рядом с ТРЦ "Арена Сити".

"Причины такого поведения пока неизвестны, свидетели утверждают, что нападавшие говорят "мы чеченцы, вы не знаете с кем связались". Вызвали скорую и полицию. Между тем, все нападавшие с места события ушли", - сказано в сообщении.

Уточняется, что по некоторым данным избитый перед этим якобы был нетрезв и "специально задел маленького ребенка со своими друзьями".

"Когда подошли старшие братья ребенка, остальные убежали и остался один", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом зверски избили директора известной певицы.

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Раздел: ОбществоКиев Тема:
Теги: Киев

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