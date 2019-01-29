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Активисты устроили "теплую" встречу с чеченцами, жестоко избившими мужчину в центре Киева: фото

вторник, 29 января 2019, 12:40

Активисты встретились с подростками, которые 26 января толпой избили мужчину в центре Киева: те извинились.

Об этом сообщается на Facebook странице Анастасии Яровой.

Свидетели избиения утверждали, что нападавшие кричали ""мы чеченцы, вы не знаете с кем связались".

"Те же чеченцы с Бессарабки. Извиняются. Вечер проведен не зря", – пишет Яровая.

Также она опубликовала фото извинений. На нем можно увидеть троих несовершеннолетних, один из которых, как обращают внимание в комментариях, носит шапку с надписью "Ukraine".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", подростки, которые толпой избивали людей в Киеве у ТЦ "Гулливер" и использовали в социальных сетях никнеймы с нацистскими символами, извинились за свои действия и пообещали больше никого не трогать.

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