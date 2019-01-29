В киевской школе срочно эвакуировали всех учеников: первые фото с места ЧП

В Киеве, в школе №139 загорелась проводка на одном из этажей.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Со слов свидетелей, загорелась проводка на в одном из младших классов на 3 этаже. Всех детей эвакуировали. На месте работают бойцы ГосЧС", - сказано в сообщении.

В то же время пользователи сети заявили, что возгорание произошло на первом этаже.

"На 3-м этаже нет младших классов, только на первом! И весь первый этаж в дыму был , проводка плавилась там. Учителя большие молодцы, организовано и быстро всех детей вывели со школы! Пожарная техника и полиция прибыли молниеносно, никто не пострадал", - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве пьяный мужчина устроил большой пожар в многоэтажке.