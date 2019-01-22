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В сети показали видео "героической парковки" полицией своего внедорожника в Киеве

вторник, 22 января 2019, 15:10

В сети опубликовали видео парковки автомобиля полиции в неположенном для этого месте.

Об этом сообщает адвокат и юрист Дмитрий Марзони на своей странице в Facebook.

"И снова главное Управление полиции! Внедорожник "служить и защищать" останавливается посреди перекрёстка на красный, затем сдаёт назад на пересекающую улицу и паркуется фактически на пешеходном переходе под знаком "парковка запрещена". Просто человека важного увидел, загрузить нужно...", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", 20 января в Киеве пешеходы оторвали номера у автомобиля, припаркованного на остановке общественного транспорта. Также в столице снова заметили "героя парковки", который оставил свое авто около главного управления Национальной полиции и перекрыл проезд троллейбусам. Также в сети показали наглых "героев парковки", припарковавших свои авто в неположенном месте – на тротуаре, прямо перед КГГА.

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