В сети показали видео "героической парковки" полицией своего внедорожника в Киеве

В сети опубликовали видео парковки автомобиля полиции в неположенном для этого месте.

Об этом сообщает адвокат и юрист Дмитрий Марзони на своей странице в Facebook.

"И снова главное Управление полиции! Внедорожник "служить и защищать" останавливается посреди перекрёстка на красный, затем сдаёт назад на пересекающую улицу и паркуется фактически на пешеходном переходе под знаком "парковка запрещена". Просто человека важного увидел, загрузить нужно...", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", 20 января в Киеве пешеходы оторвали номера у автомобиля, припаркованного на остановке общественного транспорта. Также в столице снова заметили "героя парковки", который оставил свое авто около главного управления Национальной полиции и перекрыл проезд троллейбусам. Также в сети показали наглых "героев парковки", припарковавших свои авто в неположенном месте – на тротуаре, прямо перед КГГА.