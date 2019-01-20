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В Киеве пешеходы жестоко наказали "героя парковки": фото

воскресенье, 20 января 2019, 22:23

Вечером в воскресенье, 20 января, в Киеве пешеходы оторвали номера у автомобиля, припаркованного на остановке общественного транспорта.

Соответствующее фото опубликовано в Telegram канале "Киев Оперативный".

Кроме того, на капоте у автомобиля Toyota также оставили пакет с мусором.

Как отмечается, инцидент произошел на улице Вадима Гетьмана.

"На Вадима Гетьмана (напротив Tiger Pizza) пешеходы "отблагодарили" водителя Toyota за парковку на остановке общественного транспорта. Номера сорвал тот, кто и оставил мусор на капоте", – говорится в комментарии к фото.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве снова заметили "героя парковки", который оставил свое авто около главного управления Национальной полиции и перекрыл проезд троллейбусам. Также в сети показали наглых "героев парковки", припарковавших свои авто в неположенном месте – на тротуаре, прямо перед КГГА. А ранее "герой парковки" устроил гигантскую пробку на Подоле в Киеве.

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