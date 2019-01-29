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В Софийском соборе произошло опасное ЧП: подробности

вторник, 29 января 2019, 18:53

Во вторник, 29 января, в центре Киева из окна здания по адресу Владимирская, 24 выпал мужчина. По указанному адресу находится Софийский собор.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел около полудня. Как рассказали в полиции, мужчина выпал из окна второго этажа. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в больницу. Есть очевидцы, их допрашивают правоохранители.

На данный момент неизвестно, это был несчастный случай или попытка суицида. На месте работала следственно-оперативная группа, патрульные и скорая. Что именно произошло и личность пострадавшего устанавливается.

Как сообщал "Апостроф", ранее в киевской школе срочно эвакуировали всех учеников из-за ЧП.

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