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В Киеве объявили в розыск пару наглых воровок: опубликованы фото

вторник, 29 января 2019, 16:54

В Киеве в торговом центре "Квадрат" двое девушек выкрали сумку с большой суммой денег и iPhone X.

Кадры с камер видеонаблюдения с лицами подозреваемых опубликованы в Telegram канале "Киев Оперативный".

"В ТРЦ "Квадрат" на Перова, 36, эти две с виду милые девушки украли сумку с большой суммой денег и iPhone X внутри сумки. Если вы владеете информацией о этих личностях, пожалуйста, сообщите в личные сообщения", – говорится в комментарии к фото.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в столичном ТЦ Sky Mall на камеры наблюдения попала молодая воровка, укравшая телефон у одного из посетителей центра.

Кроме того, в сети показали видео, снятое камерой наблюдения, как опытная и ранее неоднократно судимая воровка, Анастасия Залюбавская, в одном из ТЦ Киева вытащила телефон у женщины с ребенком.

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