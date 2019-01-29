В Киеве объявили в розыск пару наглых воровок: опубликованы фото

В Киеве в торговом центре "Квадрат" двое девушек выкрали сумку с большой суммой денег и iPhone X.

Кадры с камер видеонаблюдения с лицами подозреваемых опубликованы в Telegram канале "Киев Оперативный".

"В ТРЦ "Квадрат" на Перова, 36, эти две с виду милые девушки украли сумку с большой суммой денег и iPhone X внутри сумки. Если вы владеете информацией о этих личностях, пожалуйста, сообщите в личные сообщения", – говорится в комментарии к фото.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в столичном ТЦ Sky Mall на камеры наблюдения попала молодая воровка, укравшая телефон у одного из посетителей центра.

Кроме того, в сети показали видео, снятое камерой наблюдения, как опытная и ранее неоднократно судимая воровка, Анастасия Залюбавская, в одном из ТЦ Киева вытащила телефон у женщины с ребенком.