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В Киеве произошло масштабное лобовое ДТП: опубликовано видео момента аварии

пятница, 01 февраля 2019, 13:15

В пятницу, 1 февраля, в Киеве произошло жестокое ДТП с участием трех автомобилей.

Соответствующее видео аварии опубликовал Киев оперативный в Facebook.

Сообщается, что авария произошла на бульваре Дружбы Народов. На кадрах видно, как одна из машин вылетает на встречную полосу, зацепляет на ходу еще одну и обе на полной скорости таранят третий автомобиль. О пострадавших на данный момент не сообщается.

Как сообщал "Апостроф", 31 января под Одессой, на трассе Одесса-Рени, произошло жестокое тройное ДТП с участием маршрутки, в котором одна женщина-пассажир погибла, и 14 человек получили травмы. Правоохранители выясняют все обстоятельства. В сети появились новые фото и видео с места аварии.

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