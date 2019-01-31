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Смертельное тройное ДТП с участием маршрутки под Одессой: появилось видео и новые фото с места ЧП
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Смертельное тройное ДТП с участием маршрутки под Одессой: появилось видео и новые фото с места ЧП

четверг, 31 января 2019, 18:23
Фото: пресс-служба полиции в Одесской области

Правоохранители выясняют все обстоятельства жуткой аварии с маршруткой под Одессой, в которой 13 человек пострадали и одна женщина погибла.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"В результате аварии пострадали 14 человек. 13 из них получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Одна женщина - пассажирка маршрутного такси - погибла. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 27 января, на Броварском проспекте в Киеве столкнулись фура с грузовиком, вследствие чего водитель последнего сильно пострадал.

Кроме того, вечером в понедельник, 28 января, в Киеве возле моста Патона произошло серьезное ДТП: грузовик вылетел со встречной полосы и врезался в легковой автомобиль. По предварительной информации, в аварии пострадала одна девушка.

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