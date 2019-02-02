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Огонь распространяется: новые детали масштабного пожара на "Дарынке"

суббота, 02 февраля 2019, 17:23

Площадь пожара в Киеве на складах "Дарынка" по улице Красноткацкой по состоянию на 17:00 составила 10 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Отмечается, что сложность тушения пожара заключается в отсутствии на территории объекта наружного противопожарного водоснабжения, поэтому пожарным приходится проводить магистральные линии с дальней дистанции.

"На месте происшествия работает 31 единица основной и специальной пожарно-спасательной техники и 123 человек личного состава подразделений ГУ ГосЧС Украины в г. Киеве, из которых 2 единицы техники - ГУ ГосЧС Украины в Киевcкой области", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото и видео пожара.

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