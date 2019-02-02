​На Левом берегу в Киеве вспыхнул масштабный пожар: появилось первое видео

2 февраля на улице Красноткацкой в столице произошел масштабный пожар.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

"Прямо сейчас что-то очень серьезно пылает на Красноткацкой. Детали происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 27 января около 22:00 в Подольском районе Киева произошел пожар в многоэтажном доме, в результате чего пострадал мужчина-инвалид.

А 24 января загорелась многоэтажка в Киеве на Позняках. Ранее в Киеве произошел пожар в многоэтажном доме в одной из квартир, где находились люди. Причиной пожара стало возгорание электропроводки. В ходе тушения из дома были эвакуированы 43 человека. Кроме того, ночью пятницы, 18 января, в центре Киева загорелось двухэтажное здание на территории ТРЦ Gulliver.