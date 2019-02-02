Пожар у "Дарынка": появилось видео с высоты птичьего полета

В сети появилось видео масштабного пожара на складах у "Дарынка" в Киеве, снятое с высоты птичьего полета.
Ролик опубликовал "Информатор".
Отмечается, что по состоянию на 17:40 площадь пожара составляет 10 500 квадратных метров.
Также появилась неподтвержденная информация о первом пострадавшем. Им стал один из спасателей, которые уже седьмой час бьются над локализацией возгорания. Сейчас появилась угроза распространения огня на расположенное вблизи здание.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото и видео пожара.