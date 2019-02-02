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​В Киеве водитель "мастерски" припарковался в столб: опубликовано видео
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​В Киеве водитель "мастерски" припарковался в столб: опубликовано видео

суббота, 02 февраля 2019, 09:29

В районе Троещины водитель внедорожника прямо на парковке въехал в столб.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

"Просто на пустой парковке Metro (Троещина) водитель Mercedes въехал в столб", - говорится в сообщении.

Пользователи сети не без сарказма прокомментировали произошедшее.

"Сынька победила!", "Я такое уже видел... Плохая погода, освещение, столб тонкий. и на тебе", "Просто 2,6 промилле. Хорошо, что никого не убил", "Не, ну эти столбы распоясались, стоят где попало. Мешают людЯм ездить, как хочется", "Смотря кто был за рулем, если дитё чиновника, то столб сам подбежал, а если учитель из средней школы, то откуда у него Мерседес?", "Хорошо еще, что в столб", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", 20 января в Киеве пешеходы оторвали номера у автомобиля, припаркованного на остановке общественного транспорта.

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