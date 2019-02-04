В Киеве сняли на видео неадеквата на электроскутере

В Киеве задержали нетрезвого мужчину на электроскутере, который едва не спровоцировал ДТП.

Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Отмечается, что водитель эктромопеда "настолько напился, что еле стоял на ногах".

"При этом, без шлема, без обозначения себя на дороге (переднего света), неоднократно падая и не соблюдая правил дорожного движения. Только при мне он чудом не угодил под колёса двух автомобилей", - пишет очевидец.

Отмечается, что прибывшим полицейским мужчина начал рассказывать, что знаком со всеми начальниками райотдела и "с легкостью решит любую проблему".

Так как, его транспорт обладает мощностью до 3 киловатт, наказание он понесёт как за пьяное управление велосипедом по статье 127 КУпАП (штраф - 8 "необлагаемых минимумов доходов граждан"), а вот если бы он со своим мопедом попал под колёса другому человеку - тот человек бы уже отвечал по статье 286 УКУ (вполне реально, если "обычный смертный", лишение свободы)", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве неадекват избил жену на улице и устроил стрельбу по людям.