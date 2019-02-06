В сети показали месть пешеходов "герою парковки" в Киеве: фото

В Киеве припарковавшемуся на пешеходном переходе водителю сломали задний дворник.

Соответствующие фото опубликованы в Telegram канале "Киев Оперативный".

"Око за око. Водитель автомобиля Nissan (AA7951PI), решил что удобнее всего парковаться именно на пешеходном переходе. Поэтому пешеходы решили, что задний дворник водителю не нужен", – говорится в комментарии к фото.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве пассажиры трамвая едва не перевернули внедорожник, который мешал проезду транспорта.

Кроме того, в центре Киева коммунальщики ограничили столбиками островок безопасности, чтобы защитится от "героев парковки".

Также в сети показали наглого водителя Volvo, припарковавшего свое авто в неположенном месте, из-за чего травмируются прохожие. В частности, травму получил женщина, которая упала, обходя автомобиль.