РУС. | УКР.

четверг, 7 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

7 февраля

00:19
Умерла многодетная украинка, которую спасали всей страной
00:15
Барселона - Реал: видео голов
00:10
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужской индивидуальной гонки в Кенморе

6 февраля

23:55
"Барселона" и "Реал" в упорнейшем матче расписали боевую ничью в Кубке Короля: видеообзор
23:52
Появилось видео смертельной атаки ВСУ на позиции боевиков
23:31
В сети показали месть пешеходов "герою парковки" в Киеве: фото
23:14
Под Черновцами два буса устроили смертельную аварию: фото
22:48
Украинцев арестовали в ЕС за перевозку 2,5 тонн наркотиков
22:28
Российские ведьмы "слетелись" на шабаш в честь Путина: видео
21:56
Санкции против России: Украина нанесла новый удар по Кремлю
21:28
Суд принял новое решение по Зайцевой и Дронову
21:08
На украинского депутата завели дело о госизмене
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В сети показали месть пешеходов "герою парковки" в Киеве: фото

среда, 06 февраля 2019, 23:31

В Киеве припарковавшемуся на пешеходном переходе водителю сломали задний дворник.

Соответствующие фото опубликованы в Telegram канале "Киев Оперативный".

"Око за око. Водитель автомобиля Nissan (AA7951PI), решил что удобнее всего парковаться именно на пешеходном переходе. Поэтому пешеходы решили, что задний дворник водителю не нужен", – говорится в комментарии к фото.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве пассажиры трамвая едва не перевернули внедорожник, который мешал проезду транспорта.

Кроме того, в центре Киева коммунальщики ограничили столбиками островок безопасности, чтобы защитится от "героев парковки".

Также в сети показали наглого водителя Volvo, припарковавшего свое авто в неположенном месте, из-за чего травмируются прохожие. В частности, травму получил женщина, которая упала, обходя автомобиль.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: