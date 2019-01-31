​Женщина стала жертвой наглого "героя парковки" в Киеве: фото

В сети показали наглого водителя Volvo, припарковавшего свое авто в неположенном месте, из-за чего травмируются прохожие.

Об этом написал "Киев Оперативный", публикуя соответствующий снимок.

"Доброе утро! С самого утра испортил настроение водитель Volvo (HAK904 Lt), который припарковался на весь тротуар по улице Беличанской. Пока обходила его - упала(", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали очередного "героя парковки" в Киеве, который оставил свой автомобиль на тротуаре. Ранее в сети показали фото скопления "героев парковки" в центре Киева. Также сообщалось, что в сети опубликовали видео парковки автомобиля полиции в неположенном для этого месте.

А 20 января в Киеве пешеходы оторвали номера у автомобиля, припаркованного на остановке общественного транспорта.