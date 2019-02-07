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Украинский шоумен стал "героем парковки" в Киеве: фото мести пешеходов

четверг, 07 февраля 2019, 08:26

В среду, 6 февраля, в Киеве пешеходы оставили на неудачно припаркованном автомобиле шоумена Андрея Джеджулы гору мусора.

Соответствующие фото опубликованы на Facebook странице "Киев Оперативный".

"Под руку злых пешеходов сегодня также попал автомобиль BMW шоумена Андрея Джеджулы, который был припаркован на остановке общественного транспорта", – говорится в подписи к фотографиям.

В комментариях киевляне утверждают, что для шоумена такая парковка – норма.

"Я не знаю ,кто он такой. Но на дороге все должны быть на равных. Припарковался как дерьмо, получи ответочку", – также пишет один из комментаторов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в центре Киева водитель внедорожника вытолкал неправильно припаркованную легковушку, которая мешала ему выехать.

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